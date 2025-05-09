Расчеты дружественных стран прошли по Красной площади

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В Параде Победы приняли участие расчеты дружественных стран (архивное фото)
В Параде Победы приняли участие расчеты дружественных стран (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил союзных стран. Среди них были участники из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Туркменистана. Помимо этого, в параде приняли участие курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной армии, представители военной полиции Египта, почетный караул Народно-освободительной армии Китая, бойцы народной армии Лаоса, военнослужащие из Монголии, а также подразделение вооруженных сил Мьянмы. После прохождения иностранных военных по Красной площади проследовали самые юные участники — кадеты Суворовского и Нахимовского училищ, а также представители движения Юнармия.

В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

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Во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил союзных стран. Среди них были участники из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Туркменистана. Помимо этого, в параде приняли участие курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной армии, представители военной полиции Египта, почетный караул Народно-освободительной армии Китая, бойцы народной армии Лаоса, военнослужащие из Монголии, а также подразделение вооруженных сил Мьянмы. После прохождения иностранных военных по Красной площади проследовали самые юные участники — кадеты Суворовского и Нахимовского училищ, а также представители движения Юнармия. В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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