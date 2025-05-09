Расчеты дружественных стран прошли по Красной площади

Во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил союзных стран. Среди них были участники из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.
Кроме того, перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Туркменистана. Помимо этого, в параде приняли участие курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной армии, представители военной полиции Египта, почетный караул Народно-освободительной армии Китая, бойцы народной армии Лаоса, военнослужащие из Монголии, а также подразделение вооруженных сил Мьянмы. После прохождения иностранных военных по Красной площади проследовали самые юные участники — кадеты Суворовского и Нахимовского училищ, а также представители движения Юнармия.
В Москве стартовал парад Победы, посвящённый 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Он продлится около двух часов. В мероприятии участвуют главы 29 стран и представители более десяти государств-союзников. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.