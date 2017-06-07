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07 июня 2017
17:39  07 июня 2017 0

Чиновники опоздали на совещание Медведева по авиапромышленности из-за поломки самолета

Германия. Гамбург., самолет, аэрофлот
Перед вылетом у самолета обнаружилась поломкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поломка самолета специального летного отряда «Россия» Ту-214 задержала чиновников на совещание, которое проводил премьер Дмитрий Медведев в Ульяновске.

Самолет, на борту которого находились гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, руководитель Росавиации Александр Нерадько и замминистра транспорта Валерий Окулов, не смог вовремя вылететь из Москвы из-за технической неисправности.

Как сообщила «Газете.Ru» пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету. Она отметила, что самолеты специального летного отряда «Россия» проходят тщательный предрейсовый осмотр, «и даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене».

Уточняется, что главы компаний и замминистра отправились на совещание в Ульяновск, где премьер Дмитрий Медведев проводил совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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