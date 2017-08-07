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17:00  07 августа 2017 0

Блогеры спасли дальнобойщика из ХМАО, две недели жившего в лесу. Власти отказали югорчанину в помощи. ФОТО

В этой фуре югорчанин жил почти две недели, пока на него не обратили внимание блогерыФото: группа "Типичный Ханты-Мансийск", "ВКонтакте"

Югорский дальнобойщик почти две недели прожил в лесу в Красноярском крае после аварии. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям в интернете, авария произошла 27 июля неподалеку от города Богучаны (Красноярский край), куда водитель вез груз с севера Иркутской области — у фуры отказали тормоза и она улетела в кювет. В первую ночь дальнобойщик переночевал в гостинице, а утром обнаружил, что у него украли рацию, аккумулятор к ней и еще несколько вещей. После этого мужчина стал ночевать в машине, опасаясь, что груз разворуют, а фуру угонят.

Водитель обращался в местную ГИБДД и администрацию Богучан, однако помочь ему никто не смог — сказали, что нет подходящей техники. Югорчанин пытался вызвать автокран, заплатил 30 тысяч рублей, но и эта техника вытащить фуру на дорогу не смогла. Местные жители приносили дальнобойщику еду, а потом об этой истории узнали блогеры. Фотографию фуры в своем аккаунте в Twitter опубликовал Рустем Адагамов, ситуацию взялся освещать и Владимир Максимов.

Накануне местные жители пригнали трактор и разровняли часть дороги, чтобы достать фуру, а затем на ситуацию обратили внимание в МВД. «Красноярский генерал приказал вытащить до обеда. Но пока нет троса. Заминка», — пишет блогер Владимир Максимов, который подробно рассказывал, как грузовик доставили из кювета.

В понедельник, 7 августа, полицейские пригнали тяжелую технику. Во время буксировки автомобиль завелся и въехал в полицейский «Урал».

Известно, что водителя зовут Алексей, он из Ханты-Мансийска. Связаться с мужчиной на момент публикации не удалось — он не отвечает на звонки на мобильный телефон. Его друг Александр Головенко подтвердил «URA.RU», что у Алексея все в порядке. Головенко также рассказал, что Алексей пока не разговаривает с прессой из-за шумихи, которая поднялась в СМИ после сообщений блогеров.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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