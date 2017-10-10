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Его место занял уралец Александр Бурков
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10 октября 2017
07:47  10 октября 2017 0

«Большую часть жизни ходил на заседания». Омичей удивила биография Буркова

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, бурков александр
Александру Буркову предстоит побороться за доверие жителей Омской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление Александра Буркова на должности врио губернатора Омской области вызвало неоднозначную реакцию у местных обитателей соцсетей. Главным образом, омичей смущает отсутствие трудового опыта в биографии политика. Время, проведенное Бурковым в качестве депутата, сибиряки за реальную работу не считают.

Судя по комментариям на местном форуме Omsk.ru, новость о назначении эсера была воспринята жителями региона без особого энтузиазма. Омичи задаются резонным вопросом — будет ли наделен новый назначенец достаточными полномочиями, чтобы усмирить местные элиты. Кроме того, пользователи сомневаются, что Бурков сможет «выбить» для области необходимое количество федеральных денег. Комментаторы сходятся лишь в одном — у политика достаточно времени до губернаторских выборов, чтобы зарекомендовать себя в качестве хорошего управленца.

«Я все боялся, что опять крепкого хозяйственника посадят. Для области это безусловно прорыв, у нас сроду политиков такого уровня не было», «Дадут ли под него деньги области, вот вопрос!», — отмечают пользователи-оптимисты. «Этот Бурков, он что же только депутатом работал? Гугл сходу только то, что он депутат показывает» — пишут пользователи омского форума. «Похоже, чувак большую часть жизни ходил на заседания. Пропала Омская область», «А помните, как все радовались, когда ушел Полетаев? Где нынче радующиеся?» — оппонируют скептики.

Напомним, что 9 октября губернатор Омской области Виктор Назаров был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. На должность врио региона был назначен представитель «Справедливой России» Александр Бурков. С 2007 года несколько раз избирался депутатом Госдумы. Позже занял пост замруководителя фракции «Справедливая Россия». Входил в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Сергей Макеев
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