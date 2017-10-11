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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
06:55  11 октября 2017 0

Сорок групп православной молодежи в Свердловской области получили нового координатора. У него светское прошлое и большие задачи по имиджу

Новый координатор молодежных православных объединений на УралеФото: старица Романа Шведова "ВКонтакте"

В екатеринбургской Епархии сменили руководителя Координационного совета приходских молодежных клубов города Екатеринбурга. Теперь за общение с православной молодежью будет отвечать 31-летний прихожанин храма в честь Вознесения Господня Роман Шведов. В его окружении говорят, что Роман как никто лучше подходит на эту роль, так как сумел сохранить в себе светское начало и сможет выстроить правильное общение с молодежью. Это особенно важно на фоне не утихающего скандала с фильмом «Матильда» и активизации на этой теме православных радикалов.

Роман отказался общаться с нашим агентством под предлогом, что ему «это не интересно» и он «не хочет публичности». По словам его руководителя — председателя молодежного отдела екатеринбургской Епархии протоиерея Александра Сандырева, в Екатеринбурге более 40 храмов и почти при каждом есть молодежный клуб. Шведову предстоит координировать их деятельность. «Он должен будет обсуждать с ними их инициативы и доносить их до руководителя, то есть меня», — говорит протоиерей.

Как объяснил Сандырев, молодежные радикальные православные организации не имеют к их ведомству никакого отношения. «Если мы что-то узнаем, тут же пишем в полицию. Но случаев пока не было», — отметил священнослужитель.

Роман Шведов любит рыбалку
Фото: страница Романа Шведова «ВКонтакте»

В Епархии отмечают колоссальную ответственность Шведова. Скандальная тема с фильмом «Матильда», критика церкви со стороны светского общества на слуху у всех, в том числе и молодежи. «Ему предстоит нелегка задача правильно ответить на нелегкие вопросы, которые к нему, как к руководителю молодежной ячейки могут поступить. Я уверен, что у него не возникнет проблем с этим, несмотря на свою должность он сохранил в себе светское начало и смотрит на конфликты с нескольких сторон, здраво», — считает собеседник агентства.

Роман Шведов окончил MBA-центр Бизнес школы УрФУ. Его главное хобби — спортивная рыбалка. Не стесняясь он высказывается на злободневные темы. Например, на своей личной странице во «ВКонтакте» Шведов призывает: «Ребята давайте проголосуем за размещение храма святой Екатерины как на сердце лежит, а не как нам навязывают», — пишет новый руководитель координационного совета, намекая, что на городском пруду ему не место.

Александр Пономарев
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