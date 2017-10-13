09:00 13 октября 2017 0

Зелимхану Муцоеву исполнилось 58 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный предприниматель и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев 13 октября отмечает свой день рождения. Легендарному депутату-единороссу, который работает в Госдуме уже пять созывов, исполнилось 58 лет. В Госдуме Муцоев представляет Первоуральский одномандатный округ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил именинника: «Зелимхан Муцоев относится к той когорте людей, о которых говорят: талантливый человек талантлив во всем, чем бы он ни занимался — бизнесом, политической деятельностью. Говоря о нем как о друге, можно сказать, что он, безусловно, талантливый человек, человек, который сделал себя сам. Он говорит на многих языках, это знаковая фигура в Государственной думе и в составе комитета по Международным делам. Поздравляю нашего молодого брата Зелимхана с Днем рождения! Желаю здоровья, удачи и любви!».

К поздравлению присоединился и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Зелимхан Аликоевич — замечательный человек, надежный товарищ, отзывчивый, мудрый человек, хороший депутат, которого я знаю с 1999 года, когда мы оба были первый раз были избраны в Государственную Думу. Он трижды избирался по одномандатному округу — и всегда представлял в парламенте Свердловскую область, всегда стремился помочь своему региону. Он реализует в своем округе много социально-благотворительных проектов. Об этом человеке можно рассказывать очень долго: он прошел в своей жизни огромный путь, своим трудом всего добился сам, это человек с широчайшим кругозором, эрудицией, знаниями, который очень любит свою семью… Я от всей души желаю ему и всем его близким крепкого здоровья. С Днем рождения, дорогой Зелимхан!» — поздравил политика Неверов.

Сейчас Муцоев живет в Москве, где растит пятерых детей. Бизнесмен знает семь языков: английский, турецкий, фарси, курманджи, грузинский, армянский, азербайджанский. В Госдуме Муцоев занимается Ближним Востоком и Кавказом.