В Первоуральске накрыли службу доставки пиццы и роллов из-за антисанитарии

В Первоуральске (Свердловская область) общественники вместе с полицией накрыли точку сетевой службы доставки пиццы и роллов «Фарфор» из-за антисанитарии. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«В цехах мы обнаружили четырех иностранных граждан без документов и других сотрудников, которые также оказались без санкнижек. Чего уж говорить за других — ее не было даже у управляющего. В помещении, которому давно необходим капитальный ремонт, была ужасная антисанитария и запах канализации — выяснилось, чтобы трубы здесь давно прохудились. На продукции отсутствовала маркировка, сотрудники работали без перчаток, соусы были заветренные, полы здесь, судя по увиденному, давно никто не мыл», — написал он в своем telegram-канале.
Также общественник подчеркнул, что сотрудники не могли предоставить ни паспортов, ни санитарных книжек и едва изъяснялись на русском языке. К проверке присоединились сотрудники ОМВД по Первоуральску и забрали в отдел сотрудников без документов для установки личности.
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