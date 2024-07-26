26 июля 2024

В Первоуральске накрыли службу доставки пиццы и роллов из-за антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников без документов увезли в отдел полицейские
Сотрудников без документов увезли в отдел полицейские Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) общественники вместе с полицией накрыли точку сетевой службы доставки пиццы и роллов «Фарфор» из-за антисанитарии. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«В цехах мы обнаружили четырех иностранных граждан без документов и других сотрудников, которые также оказались без санкнижек. Чего уж говорить за других — ее не было даже у управляющего. В помещении, которому давно необходим капитальный ремонт, была ужасная антисанитария и запах канализации — выяснилось, чтобы трубы здесь давно прохудились. На продукции отсутствовала маркировка, сотрудники работали без перчаток, соусы были заветренные, полы здесь, судя по увиденному, давно никто не мыл», — написал он в своем telegram-канале. 

Также общественник подчеркнул, что сотрудники не могли предоставить ни паспортов, ни санитарных книжек и едва изъяснялись на русском языке. К проверке присоединились сотрудники ОМВД по Первоуральску и забрали в отдел сотрудников без документов для установки личности. 

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В Первоуральске (Свердловская область) общественники вместе с полицией накрыли точку сетевой службы доставки пиццы и роллов «Фарфор» из-за антисанитарии. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «В цехах мы обнаружили четырех иностранных граждан без документов и других сотрудников, которые также оказались без санкнижек. Чего уж говорить за других — ее не было даже у управляющего. В помещении, которому давно необходим капитальный ремонт, была ужасная антисанитария и запах канализации — выяснилось, чтобы трубы здесь давно прохудились. На продукции отсутствовала маркировка, сотрудники работали без перчаток, соусы были заветренные, полы здесь, судя по увиденному, давно никто не мыл», — написал он в своем telegram-канале.  Также общественник подчеркнул, что сотрудники не могли предоставить ни паспортов, ни санитарных книжек и едва изъяснялись на русском языке. К проверке присоединились сотрудники ОМВД по Первоуральску и забрали в отдел сотрудников без документов для установки личности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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