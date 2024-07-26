Екатеринбург попал в пятерку городов России по экологичности транспорта

Екатеринбург занял пятое место среди городов России по экологичности транспорта. Также столица Урала второй велосипедный город страны и третий по шаговой доступности парков, говорится в рейтинге 2ГИС.
«Индекс основан на 31 критерии, которые объединены в шесть направлений: доступность воды, велосипеды, транспорт, экопрактики, самочувствие жителей, доступность парков. Каждое направление включает объективные данные геосервиса о развитии экологической инфраструктуры в городах (например, обеспеченность городов велодорожками, шаговая доступность парков, востребованность общественного транспорта). И субъективные, полученные на основе опроса пользователей в городах-миллионниках. Опрос жителей проведен в апреле-мае 2024 года, данные также были выгружены в апреле-мае 2024 года», — рассказали в сервисе о подсчете «Экоиндекса».
В категории транспорт у Екатеринбурга 10,3 балла. Его опережает Москва — 14,2, Санкт-Петербург — 13,6, Казань — 11,5 и Краснодар — 10,6. Максимальный балл во всех категориях 16. При подсчете учитывался процент построения экологичных маршрутов на общественном транспорте, велосипедах, самокатах и пеших маршрутов от их общего количества. Еще считалось удобство каршеринга в городе, количество электрозаправок и среднее число пробок в час-пик.
По комфорту для велосипедов первенство у столицы РФ — 14,4, которая опережает уральский город на два десятых балла, а третье место разделили Омск и Санкт-Петербург — 12,8. Среди направления доступности парков екатеринбуржцев опережают только столицы. В общем зачете Екатеринбург занимает девятое место, из десятки город выпадает только по критерию довольства жителей — 11 место.
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