{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
01:59  13 октября 2017 0

Лавров высказал Тиллерсону свое мнение о снятии флагов с российских объектов

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Реакция Сергея Лаврова на ситацию с флагами оказалась вполне предсказуемойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
все новости сюжета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал произволом снятие американскими властями российских флагов со зданий закрытых диппредставительств. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что действия чиновников прямо противоречат объявленному на высшем уровне курсу на нормализацию отношений между странами.

Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, пишет RT.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, Сергей Лавров «подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».

Как ранее писало «URA.RU», российские флаги по распоряжению американских властей были сняты со зданий закрытых диппредставительств в Вашингтоне и Сан-Франциско. Российские госорганы отреагировали на случившееся крайне негативно: снятие триколоров назвали «недружественным шагом» и «провокацией, имеющей целью обострение отношений». Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже отменил визит российской делегации на третий международный форум в Нью-Йорке. В Госдепартаменте США в ответ на критику пояснили, что флаги были не «сорваны», а «спущены с должным уважением».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров