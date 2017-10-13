Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал произволом снятие американскими властями российских флагов со зданий закрытых диппредставительств. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что действия чиновников прямо противоречат объявленному на высшем уровне курсу на нормализацию отношений между странами.
Лавров заявил о неприемлемости действий властей США, распорядившихся сорвать с захваченных ими ранее наших дипломатических объектов государственные флаги России, пишет RT.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, Сергей Лавров «подтвердил линию Москвы на подготовку судебных исков с целью возвращения незаконно отобранной российской собственности».
Как ранее писало «URA.RU», российские флаги по распоряжению американских властей были сняты со зданий закрытых диппредставительств в Вашингтоне и Сан-Франциско. Российские госорганы отреагировали на случившееся крайне негативно: снятие триколоров назвали «недружественным шагом» и «провокацией, имеющей целью обострение отношений». Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже отменил визит российской делегации на третий международный форум в Нью-Йорке. В Госдепартаменте США в ответ на критику пояснили, что флаги были не «сорваны», а «спущены с должным уважением».