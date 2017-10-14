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14 октября 2017
12:13  14 октября 2017 0

Пенсионер нашел в старой одежде лотерейный билет на 24 млн долларов

Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, лотерея
Пенсионер вспомнил о билете лишь когда организаторы лотереи объявили, что разыскивают победителяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пожилой американец нашел в кармане своей старой рубашки лотерейный билет, выигрыш по которому составил 24,1 млн долларов. Организатором лотереи выступило New York Lotto.

Джимми Смит, которому на момент выигрыша исполнилось 68 лет, рассказал, что купил билет весной прошлого года и забыл о нем, сообщает РЕН ТВ.

Однако организаторы лотереи обратились на телевидение и объявили, что разыскивают победителя. Примечательно, что пенсионер отнес билет в New York Lotto за 2 дня до истечения срока выдачи выигрыша.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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