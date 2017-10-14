Пенсионер нашел в старой одежде лотерейный билет на 24 млн долларов

Пожилой американец нашел в кармане своей старой рубашки лотерейный билет, выигрыш по которому составил 24,1 млн долларов. Организатором лотереи выступило New York Lotto.
Джимми Смит, которому на момент выигрыша исполнилось 68 лет, рассказал, что купил билет весной прошлого года и забыл о нем, сообщает РЕН ТВ.
Однако организаторы лотереи обратились на телевидение и объявили, что разыскивают победителя. Примечательно, что пенсионер отнес билет в New York Lotto за 2 дня до истечения срока выдачи выигрыша.