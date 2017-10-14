Жители Челябинска жалуются на плохое самочувствие из-за смога. Между тем, как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в столице Южного Урала и целом ряде городов области сохранятся до 15—16 октября.
«В Ленинском районе вчера вечером и глубоко за полночь задымлённость, жуткий запах гари: шерсть собак после прогулки невозможно пахнет дымом, дышать трудно, глаза режет. А утром, когда ехали за город, смог стоял от Ленинского района, в Советском, весь Северок едва просматривался. К вечеру вновь из носа сгустки крови — это верный признак превышения в разы в воздухе фенола, на него у меня такая реакция — проверено», — примерно такими сообщениями пестрят страницы в соцсетях.
«К сожалению, прогноз неблагоприятный», — резюмировали в чрезвычайном ведомстве. Тем не менее, предельно допустимых концентраций, опасных для жизни и здоровья, в воздухе не зафиксировано.
Согласно предупреждению синоптиков, длящиеся в Челябинске с вечера 13 октября НМУ 2 степени опасности продлятся до 19:00 воскресенья, 15 октября. Затем ситуация еще более ухудшится: НМУ 1 степени опасности обещают задержаться в мегаполисе минимум до вечера понедельника, 16 октября.
В Карабаше, Коркино, Магнитогорске и Сатке НМУ уже достигли 1 степени опасности и продлятся примерно до того же времени. В Троицке их следует ожидать с 11:00 субботы, 15 октября.
Видео: группа «Вредные выбросы г. Челябинск», ВК
Южноуральцам советуют не жечь костры, не дымить и, по возможности, не пользоваться личным автотранспортом. При сильной задымленности можно информировать отдел метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра (телефон/факс (351) 260-67-70). Также можно жаловаться в управления Росприроднадзора (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон (351) 237-81-83, факс (351) 237-49-98), Роспотребнадзора (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, (телефон/факс (351) 263-64-90).