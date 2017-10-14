{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Челябинской области
17:32  14 октября 2017 0

Челябинцы изнемогают от смога. «К сожалению, прогноз неблагоприятный». ФОТО, ВИДЕО

Хуже всего становится по вечерамФото: Владимир Васин

Жители Челябинска жалуются на плохое самочувствие из-за смога. Между тем, как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в столице Южного Урала и целом ряде городов области сохранятся до 15—16 октября.

«В Ленинском районе вчера вечером и глубоко за полночь задымлённость, жуткий запах гари: шерсть собак после прогулки невозможно пахнет дымом, дышать трудно, глаза режет. А утром, когда ехали за город, смог стоял от Ленинского района, в Советском, весь Северок едва просматривался. К вечеру вновь из носа сгустки крови — это верный признак превышения в разы в воздухе фенола, на него у меня такая реакция — проверено», — примерно такими сообщениями пестрят страницы в соцсетях.

«К сожалению, прогноз неблагоприятный», — резюмировали в чрезвычайном ведомстве. Тем не менее, предельно допустимых концентраций, опасных для жизни и здоровья, в воздухе не зафиксировано.

1/4
«Чудный вид с балкона 11 этажа!»

Согласно предупреждению синоптиков, длящиеся в Челябинске с вечера 13 октября НМУ 2 степени опасности продлятся до 19:00 воскресенья, 15 октября. Затем ситуация еще более ухудшится: НМУ 1 степени опасности обещают задержаться в мегаполисе минимум до вечера понедельника, 16 октября.

В Карабаше, Коркино, Магнитогорске и Сатке НМУ уже достигли 1 степени опасности и продлятся примерно до того же времени. В Троицке их следует ожидать с 11:00 субботы, 15 октября.

Видео: группа «Вредные выбросы г. Челябинск», ВК

Южноуральцам советуют не жечь костры, не дымить и, по возможности, не пользоваться личным автотранспортом. При сильной задымленности можно информировать отдел метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра (телефон/факс (351) 260-67-70). Также можно жаловаться в управления Росприроднадзора (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон (351) 237-81-83, факс (351) 237-49-98), Роспотребнадзора (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, (телефон/факс (351) 263-64-90).

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров