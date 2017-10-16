Россиян позвали на «закрытый показ „Матильды“» в стриптиз-клуб. ФОТО

08:33 16 октября 2017 0

Организаторы обещают показать самый развратный балет, какой только можно представить Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Стриптиз-клуб «Зажигалка» в Нижнем Новгороде пригласил гостей посетить «закрытый показ „Матильды“» — эротическое шоу, которое поставили по мотивам скандального фильма.

«Кто-то однажды сказал, что балет — это то зрелище, которое восхищает, но не волнует. Но пари держу, такой балет ты еще не видел! Целомудренные времена остались в прошлом, теперь все будет жарче и откровеннее! Ты увидишь всё и даже больше — такого в кино точно не покажут. Самый развратный балет, какой только можно представить! Выбирай свою Матильду и веди в самый долгий и страстный приват, а уж она ради тебя постарается. Никаких тайн и запретов — отдых без цензуры», — говорится на сайте заведения.

«Можем расстаться со всем, кроме пачки», — гласит слоган вечеринки Фото: скриншот сайта russtriptease.ru

Ниже находится кнопка «Получить пригласительный», где пользователей просят заполнить небольшую анкету. Также любой желающий может стать членом клуба и получить дополнительные услуги, если перейдет по ссылке «Хочу увидеть больше».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что уже видел «Матильду» Алексея Учителя и сравнил фильм с картинами «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир», отмечает «Федеральное агентство новостей». Лента, по его мнению, является «костюмированной исторической мелодрамой». Глава ведомства пообещал, что выскажет собственное мнение о фильме сразу после начала его проката в кинотеатрах страны.