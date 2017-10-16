Губернатор Куйвашев бурно отработает неделю и уедет за границу

Текущая неделя будет для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сверхнасыщенной. В понедельник он уже успел обсудить бюджет 2018 года с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и встретил министра культуры РФ Владимира Мединского, который прилетел с двухдневным визитом в уральскую столицу.
Во вторник, 17 октября, Евгений Куйвашев будет обсуждать главный финансовый документ региона с главными распорядителями бюджетных средств — министерствами и департаментами. С самого утра в администрации губернатора обсуждалась возможность приглашения на эту встречу мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.
Во вторник же глава региона встретится с новым (избран 26 сентября) 22-м президентом РАН Александром Сергеевым. Тот приедет в Уральский аграрный госуниверситет, чтобы «обсудить с его учеными современные задачи аграрной науки и перспективы ее развития».
В среду глава региона проведет заседание правительства. До сих пор не назначенные члены свердловского кабмина рассчитывают, что уже на утренней планерке появится информация о предстоящей правительственной реформе.
Причиной очередного переноса заседания правительства с традиционного для него дня — четверга — стал визит помощника президента России и вице-президента Олимпийского комитета Игоря Левитина. Как уже сообщало «URA.RU», вместе с федеральным чиновником губернатор откроет новый зал Клуба настольного тенниса УГМК в Екатеринбурге.
Уже в пятницу Евгений Куйвашев может покинуть регион и отправиться в Москву, откуда вылетает официальная делегация заявочного комитета России во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Десять дней глава региона в составе делегации будет работать в защиту заявки Екатеринбурга на право проведения международной универсальной выставки ЭКСПО-2025.