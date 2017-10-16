{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:24  16 октября 2017 0

Губернатор Куйвашев бурно отработает неделю и уедет за границу

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, куйвашев евгений, папка для документов
Куйвашеву предстоят насыщенная неделя и не менее насыщенная командировкаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
все новости сюжета

Текущая неделя будет для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сверхнасыщенной. В понедельник он уже успел обсудить бюджет 2018 года с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и встретил министра культуры РФ Владимира Мединского, который прилетел с двухдневным визитом в уральскую столицу.

Во вторник, 17 октября, Евгений Куйвашев будет обсуждать главный финансовый документ региона с главными распорядителями бюджетных средств — министерствами и департаментами. С самого утра в администрации губернатора обсуждалась возможность приглашения на эту встречу мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Во вторник же глава региона встретится с новым (избран 26 сентября) 22-м президентом РАН Александром Сергеевым. Тот приедет в Уральский аграрный госуниверситет, чтобы «обсудить с его учеными современные задачи аграрной науки и перспективы ее развития».

В среду глава региона проведет заседание правительства. До сих пор не назначенные члены свердловского кабмина рассчитывают, что уже на утренней планерке появится информация о предстоящей правительственной реформе.

Причиной очередного переноса заседания правительства с традиционного для него дня — четверга — стал визит помощника президента России и вице-президента Олимпийского комитета Игоря Левитина. Как уже сообщало «URA.RU», вместе с федеральным чиновником губернатор откроет новый зал Клуба настольного тенниса УГМК в Екатеринбурге.

Уже в пятницу Евгений Куйвашев может покинуть регион и отправиться в Москву, откуда вылетает официальная делегация заявочного комитета России во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Десять дней глава региона в составе делегации будет работать в защиту заявки Екатеринбурга на право проведения международной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров