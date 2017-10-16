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Главные новости Свердловской области
13:21  16 октября 2017 0

На один день Екатеринбург стал столицей официальной культуры России. Здесь Михалков и Мединский. И в их программе неожиданные мероприятия

Матч по боксу и MMA Россия Япония. Екатеринбург, мединский владимир, михалков никита
Владимир Мединский (справа) и Никита Михалков (слева) — желанные статусные гости в ЕкатеринбургеФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Екатеринбург на день стал культурной столицей. Сюда в понедельник, 16 октября, одновременно прилетели министр культуры РФ Владимир Мединский и кинорежиссер Никита Михалков. Об этом «URA.RU» рассказали в администрации губернатора Свердловской области. У обоих деятелей культуры насыщенная программа посещения уральской столицы.

Пребывание Михалкова в Екатеринбурге рассчитано на один день. Мэтр прогуляется по Екатеринбургу, а днем прочитает для нескольких тысяч cотрудников компании «Cима-ленд» лекцию на тему развития культуры в России, поужинает и уже вечером вернется обратно в Москву.

График федерального чиновника оказался шире, и в силу государственного статуса ему предстоит не только отдохнуть, но и поработать в уральской столице. Сегодня Мединский встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. С самого утра глава региона был занят обсуждением с главой Екатеринбурга Александром Якобом бюджета 2018 года.

Во время отсутствия Куйвашева федерального министра «развлекала» его региональная коллега Светлана Учайкина. В официальном графике их поездки по городу, как уточнили в администрации главы региона, посещение Музея истории России, библиотеки Белинского и Свердловской филармонии. Расскажут ли министру какие-либо подробности про строительство уральского Эрмитажа — пока неизвестно. Также ничего не известно о том, есть ли в программе визита министра Ельцин Центр или 4-я Уральская индустриальная биеннале, получившая положительные отзывы федеральной прессы.

Екатеринбург Мединский покинет только завтра и перед отъездом заедет в «Сима-ленд», где также прочитает тысячам сотрудников компании лекцию «о состоянии культурной сферы страны, ее перспективах и роли каждого гражданина в государственном развитии».

Антон Ольшанников
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