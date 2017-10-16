Бывший свердловский депутат Госдумы Александр Бурков принял первое управленческое решение на посту врио губернатора Омской области.
Как сообщает издание «Тайга.инфо», он инициировал служебную проверку в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова, которая может закончиться отставкой чиновника.
Поводом для проверки стали зафиксированные еще 9—10 марта выбросы действующими в Омске предприятиями этилмеркаптана. Концентрация этого ядовитого вещества превысила предельно допустимую концентрацию более чем в 400 раз. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, но за прошедшие полгода виновник выбросов так и не был найден.
«… я дал поручение провести служебное расследование: почему министр не предпринял конкретных мер по предотвращению дальнейших выбросов…. Это или халатность, или какая-то личная заинтересованность, или какие-то коммерческие интересы», — сказал Александр Бурков.
Этилмеркаптан входит в список сильнодействующих ядовитых веществ и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации, также он поражает почки и печень. В 2000 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самое сильнопахнущее» вещество в природе.
Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября. 19 октября на заседании Центрального совета «Справедливой России» будет объявлено, кто займет его место в Госдуме и кто сменит его на посту руководителя свердловской ячейки «СР».