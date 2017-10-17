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17 октября 2017
16 октября 2017
10:50  17 октября 2017 0

Уральский экс-полицейский получил год исправительных работ за причастность к убийству

Приговор по беспорядкам у ТЦ Дирижабль. Необр. Екатеринбург
Остальные соучастники получили реальные срокиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Туринске суд вынес приговор мужчине, который убил любовника своей жены, и двум его знакомым, включая сотрудника местной полиции. Мужчины помогли убийце найти жертву, а впоследствии отогнать ее автомобиль за пределы области и сжечь.

Преступление, как сообщает свердловская прокуратура, произошло в апреле этого года. Местный житель Юсуп Сельмурзаев приревновал свою супругу к 25-летнему мужчине и решил его убить. Для этого он специально купил пистолет и патроны, а также попросил своих знакомых — Дениса Кочана [инспектора отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району] и Сергея Кремнева — помочь найти жертву в Туринске.

19 апреля Кочан увидел автомобиль молодого человека возле автозаправки и сразу позвонил Сельмурзаеву. Тот приехал на место, сел в автомобиль любовника жены и застрелил его. После он вместе с Кремневым перегнали автомобиль убитого вместе с телом в лес Тюменской области и сожгли. Полицейский знал о произошедшем, но ничего никому не говорил.

Юсуп Сельмурзаев в итоге получил 13,6 лет колонии строгого режима, Сергей Кремнев — 1,8 лет колонии колонии общего режима, а Денис Кочан — 1 год исправительных работ.

Как пояснили в свердловском ГУ МВД, Кочан был уволен из органов, а трое его руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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