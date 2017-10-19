Жители Перми в соцсетях обсуждают издевательские листовки, адресованные водителям, которых лишили прав. Мнения разделились: одни поддерживают автора, а другие считают, что водительское удостоверение не всегда отбирают справедливо.
В группе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь анонимно опубликовал фото листовки, которую обнаружил на одном из бетонных столбов. «Лишили прав? Правильно сделали», — сказано в объявлении, а ниже использовано нецензурное слово.
Листовка вызвала бурную реакцию пермяков. Некоторые поддержали автора: «Все правильно. За просто так права не отберут… На дороге-то, может, и стало меньше, но на тротуаре прибавилось». Другие выразили уверенность, что не всегда водителей лишают прав справедливо: «Бывают глупые ситуации, из-за которых лишают прав! И это может произойти с каждым, даже с тем, кто наклеил это объявление!» Ну, а ряд пользователей удивился, зачем кому-то надо расклеивать эти объявления, и усомнился, что фото было сделано в Перми.