Причиной задымления, произошедшего на шахте предприятия «Уралкалий» стал неиспользуемый пластиковый трубопровод. К такому выводу пришли эксперты МЧС.
Как сообщает телеканал Vetta со ссылкой на представителей ведомства, ЧП произошло в месте, где находилось выведенное из эксплуатации и подготовленное к демонтажу оборудование.
«Задымление создавала часть неиспользуемого пластикового трубопровода на участке гидрозакладки. Источник дыма ликвидирован расчётом горноспасателей», — заявил журналистам врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Дьячков.
Как ранее писало «URA.RU», ЧП на шахте в Соликамске произошло 16 октября. Возгорание приготовленного для демонтажа оборудования произошло на глубине 400 метров. Из шахты были эвакуированы 297 человек, никто в результате инцидента не пострадал.