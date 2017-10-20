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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
06:30  20 октября 2017 0

МЧС назвало причину ЧП на шахте «Уралкалия»

Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Возгорание произошло на глубине 400 метров при демонтаже оборудованияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной задымления, произошедшего на шахте предприятия «Уралкалий» стал неиспользуемый пластиковый трубопровод. К такому выводу пришли эксперты МЧС.

Как сообщает телеканал Vetta со ссылкой на представителей ведомства, ЧП произошло в месте, где находилось выведенное из эксплуатации и подготовленное к демонтажу оборудование.

«Задымление создавала часть неиспользуемого пластикового трубопровода на участке гидрозакладки. Источник дыма ликвидирован расчётом горноспасателей», — заявил журналистам врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Дьячков.

Как ранее писало «URA.RU», ЧП на шахте в Соликамске произошло 16 октября. Возгорание приготовленного для демонтажа оборудования произошло на глубине 400 метров. Из шахты были эвакуированы 297 человек, никто в результате инцидента не пострадал.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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