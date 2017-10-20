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20 октября 2017
21:15  20 октября 2017 0

Бородина поведала о страхе из-за болезни и операции дочки. ФОТО

Телеведущая обратилась к подписчикамФОТО: Instagram Ксении Бородиной

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала подписчикам в Instagram, что боится за свою дочь. По словам звезды телеэкранов, ее старшей дочери Марусе надо удалить аденоиды.

Бородина опубликовала в соцсети фотографию своих дочек: Маруси и Теи. В подписи к посту телеведущая отметила, что девушки побывали на диспансеризации. Далее Бородина рассказала миллионам подписчиков, что уши, горло и нос являются слабыми местами ее старшей дочери.

При этом телеведущая пожаловалась, что никак не может насмелиться, чтобы удалить дочке аденоиды. «Боюсь сильно», — поделилась своими страхами Бородина, поставив грустный смайл.

Как пишет «Дни.ру», многочисленные поклонники звезды не прошли мимо горя своего кумира. Некоторые из подписчиков предложили Бородиной сделать операцию как можно скорее, другие посоветовали обратиться к медикаментам.

Отметим, что аденоидами называют воспаление глоточной миндалины, удаляемое хирургическим путем.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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