13:16 24 октября 2017 0

Активисты намерены записать видеообращение к президенту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми проходит серия пикетов против жестокого обращения с собаками в муниципальном приюте. Зоозащитники утверждают, что в учреждении пропадают животные, а волонтеров не пускают внутрь, чтобы проконтролировать процесс отлова, рассадки и стерилизации собак. Активисты намерены записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на руководство приюта.

Серия пикетов проходит с 23 по 27 октября рядом со зданием городской администрации. До этого зоозащитники повесили на дверь приюта венок и объявление, что это дань памяти надеждам на хорошее отношение к животным, похороненным новым руководством учреждения. Активисты жалуются, что в приют не пускают двух волонтеров, камеры онлайн-наблюдения не работают, а из учреждения пропадают собаки. «Выяснилось, что из „концлагеря“ пропало симпатичное семейство из трех собак, которых мы приметили 10 октября. Палевая сука и ее две семимесячные (на вид) девчушки, очень веселые и социализированные. Ранее мы пытались просканировать собак, но у них не было чипов — ни у одной. При этом всех собак должны чипировать при отлове», — сообщила в Сети одна из зоозащитниц, которой запретили вход в приют.

Директор приюта Игорь Сафонов сообщил «URA.RU», что в учреждение не пускают всего одного волонтера. «Она нарушает регламент волонтерской деятельности, выпускает собак, пересаживает их без согласования, допускает негативное отношение к сотрудникам части камер», — пояснил собеседник.

Что касается камер, то из 16 сняты лишь восемь, добавил Сафонов. Их пришлось убрать, чтобы отремонтировать навес. «На всех животных заводятся карточки, информация вносится в реестр, размещенный на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми. После отлова и проведения ветпроцедур собаки возвращаются в места отлова. Передвижения собак фиксируются на фото», — рассказал директор приюта.

Между тем зоозащитники не верят словам руководства муниципального учреждения. Как рассказал «URA.RU» активист движения «Антидогхантер» Семен Филипповский, в скором времени они намерены записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить собак. Кроме того, зоозащитник угрожал перекрыть одну из крупнейших улиц Перми, Соликамский тракт, который ведет в муниципальный приют.

Напомним, в приюте в конце марта погибли два щенка. Эксперты выяснили, что над животными надругались неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело, а глава приюта Дмитрий Киселев был уволен. Новым руководителем учреждения назначен бывший сотрудник правоохранительных органов Олег Сафонов. При этом зоозащитники выступали против его кандидатуры.