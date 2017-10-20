14:17 20 октября 2017 1

Активисты подбросили под ворота приюта траурный венок Фото: Семен Филипповский

Гниющие уши, поломанные лапы и втоптанные в грязь щенки — так зоозащитники отзываются о пермском муниципальном приюте для животных. Активисты объявили настоящую войну учреждению и грозятся даже перекрыть Соликамский тракт, если ситуация в приюте не улучшится.

В четверг, 19 октября, активисты принесли к дверям муниципального приюта похоронный венок и повесили объявление «Здесь, в муниципальном приюте для собак, под чутким руководством директора Сафонова В. И., безвременно почили здравый смысл и надежда на светлое будущее для безнадзорных животных». Случайно оказалось так, что в тот день у директора учреждения Игоря Сафонова был день рождения. «Мы, правда, не знали об этом. Он расценил нашу акцию как личную угрозу в свой праздник. Но мы адресовали венок ни в коем случае не ему, а нашим погибшим надеждам», — рассказал «URA.RU» активист движения «Антидогхантер» Семен Филипповский.

Объявление зоозащитников напугало директора приюта Фото: Семен Филиповский

По словам собеседника, после смены директора приюта ситуация там не улучшилась. «Собакам при отлове ломают лапы, метки ставят так, что у них потом гноятся уши, беременных сук сажают в клетку с другими собаками — в итоге мы имеем втоптанных в грязь щенков. Нет медицинских препаратов, ветеринары не ставят животным уколы. Сейчас Игорь Сафонов пытается запретить съемку на территории приюта. Камеры, с помощью, которых можно в режиме онлайн наблюдать за происходящим в приюте, не работают. А на них собирала деньги общественность. Сафонов говорит, что у него трансляция идет. Почему тогда не идет у нас?» — говорит Семен Филипповский. Также, по словам активиста, в приют запретили вход нескольким зоозащитникам, в том числе сопредседателю волонтерского совета и председателю общественных наблюдателей при Общественной палате. В мэрии обещали прокомментировать ситуацию позже.

Сейчас зоозащитники готовят серию пикетов с 23 по 27 октября напротив здания пермской мэрии. «Если эти акции не заставят власти прислушаться к нам и прекратить издевательства над животными, мы готовы перекрыть Соликамский тракт (улицу, которая ведет к муниципальному приюту — прим. ред.)», — говорит Семен Филипповский.

Напомним, в приюте в конце марта погибли два щенка. Эксперты выяснили, что над животными надругались неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело, а глава приюта Дмитрий Киселев был уволен. Новым руководителем учреждения назначен бывший сотрудник правоохранительных органов Олег Сафонов. При этом зоозащитники выступали против его кандидатуры.