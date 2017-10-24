{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
Главные новости Пермского края
17:23  24 октября 2017 0

Пермяки пожаловались президенту на закрытый сельский стационар

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, медик, доктор, стетоскоп, лечение, медицина, врач
В минздраве уверяют: закрытие стационара никак не скажется на качестве оказания медпомощиФото: depositphotos.com © URA.RU

В поселении Верхнечусовские Городки закрывают круглосуточный стационар, который обслуживает пять тысяч человек. Местные жители бьют тревогу — в случае экстренной госпитализации им придется ехать 50 км, а жителям окрестных деревень — все 100.

С 2015 года больница в поселении Верхнечусовские Городки стала филиалом Чусовской районной больницы. Она обслуживает пять тысяч жителей самого поселка и близлежащих деревень. В рамках программы оптимизации главврач Чусовской ЦРБ Олег Долматов принял решение закрыть круглосуточный стационар в Верхнечусовских городках. Местные жители категорически с этим не согласны и пишут обращения на имя губернатора Максима Решетникова и президента Владимира Путина: «Закроют у нас стационар, и получится, что экстренную помощь в вечернее и ночное время жители посёлка получить не смогут, придётся ездить лечиться в Чусовой — это в 50 километрах от дома. А ведь к нашей больнице прикреплены ещё 6 деревенских ФАП, им до нас-то ехать 30 километров, а до города — вообще все 80-100».

В краевом минздраве «URA.RU» пояснили, что в стационаре Верхнечусовских Городков всего пять круглосуточных коек и еще 10 — дневных. При этом все они предназначены только для плановой госпитализации. «Ни о какой экстренной помощи в поселковой больнице речи не идет, там нет для этого необходимого оборудования. В Чусовской ЦРБ в свою очередь есть первичное сосудистое отделение, есть компьютерный томограф, есть травмпункт второго уровня и амбулатория», — говорят в министерстве.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров