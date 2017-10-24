17:23 24 октября 2017 0

В минздраве уверяют: закрытие стационара никак не скажется на качестве оказания медпомощи Фото: depositphotos.com © URA.RU

В поселении Верхнечусовские Городки закрывают круглосуточный стационар, который обслуживает пять тысяч человек. Местные жители бьют тревогу — в случае экстренной госпитализации им придется ехать 50 км, а жителям окрестных деревень — все 100.

С 2015 года больница в поселении Верхнечусовские Городки стала филиалом Чусовской районной больницы. Она обслуживает пять тысяч жителей самого поселка и близлежащих деревень. В рамках программы оптимизации главврач Чусовской ЦРБ Олег Долматов принял решение закрыть круглосуточный стационар в Верхнечусовских городках. Местные жители категорически с этим не согласны и пишут обращения на имя губернатора Максима Решетникова и президента Владимира Путина: «Закроют у нас стационар, и получится, что экстренную помощь в вечернее и ночное время жители посёлка получить не смогут, придётся ездить лечиться в Чусовой — это в 50 километрах от дома. А ведь к нашей больнице прикреплены ещё 6 деревенских ФАП, им до нас-то ехать 30 километров, а до города — вообще все 80-100».

В краевом минздраве «URA.RU» пояснили, что в стационаре Верхнечусовских Городков всего пять круглосуточных коек и еще 10 — дневных. При этом все они предназначены только для плановой госпитализации. «Ни о какой экстренной помощи в поселковой больнице речи не идет, там нет для этого необходимого оборудования. В Чусовской ЦРБ в свою очередь есть первичное сосудистое отделение, есть компьютерный томограф, есть травмпункт второго уровня и амбулатория», — говорят в министерстве.