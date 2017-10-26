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Главные новости Ямала
03:54  26 октября 2017 0

В Нижневартовске тысячи должников рискуют остаться без электроэнергии

Клипарт Август. Нижневартовск., лампочка, электричество, ремонт, свет, бедность, идея
Риск лишиться электричества пугает далеко не всех должниковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Около семи тысяч пользователей электроэнергии «Нижневартовской Энергосбытовой компании» могут остаться без света. Первые отключения уже коснулись злостных неплательщиков.

В зоне обслуживания НЭСКО порядка 70000 квартир и жилых домов. По данным пресс-службы компании, 10% из них «экономят» на электроэнергии, становясь системными неплательщиками. «Горожанам необходимо понимать, что законным основанием для отключения электроэнергии является сумма задолженности, превышающая сумму двух месячных размеров платы», — замечает старший мастер КБИ ООО «НЭСКО» Светлана Сергеева.

Сотрудники компании уже провели первый рейд по квартирам должников, результатом чего стало отключение электроэнергии у двух жителей Нижневартовска. Их суммарный долг за потребленную электроэнергию составил более 30 тысяч рублей. Ранее этим потребителям были направлены уведомления о необходимости погасить долг и о запланированном ограничении энергоснабжения, однако жители квартир проигнорировали предупреждение и теперь остались без электричества. Рейды по ограничению электроснабжения потребителям-должникам будут продолжены.

Энергетики напоминают, своевременная оплата счетов за электроэнергию — самый выгодный способ расчетов. По информации пресс-службы ООО «НЭСКО», пользователи могут оплатить потребленную электроэнергию несколькими способами: банковской картой в «Личном кабинете» на сайте компании, в филиалах сотрудничающих банков и отделениях почтовой связи города.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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