Чиновники предлагают повысить пошлину на иностранные автомобили сразу на 40%

08:49 26 октября 2017 0

Увеличение сбора отразится на ценах техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минпромторг предлагает повысить с 2018 года утильсбор на импортные тягачи сразу на 40%.

Согласно проекту ведомства, максимально повышается сбор по новым седельным тягачам. Для таких грузовиков массой 12—20 тонн он может вырасти на 40%, до 510 тысяч рублей, массой 20—50 тонн — также на 40%, до 1,01 млн рублей. Рост сбора на самосвалы составит 20%, до 862,5 тысяч рублей, на автобетоносмесители — 20%, до 891 тысяч рублей.

Как сообщает «Ъ», утильсбор — платеж за утилизацию товара, традиционно считается барьером, защищающим автопром РФ от зарубежных конкурентов. Из-за укрепления рубля и снижения пошлин по соглашениям с ВТО прежние ставки уже не задерживают импорт. Источники «Ъ» отмечают, что за индексацией якобы стоит «лобби КамАЗа», который отчаянно стремится удержать долю рынка. При этом крупные игроки в любом случае не намерены отказываться от иностранной техники из-за ее качества.