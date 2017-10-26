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26 октября 2017
25 октября 2017
08:49  26 октября 2017 0

Чиновники предлагают повысить пошлину на иностранные автомобили сразу на 40%

Автосалон Авто шоу. Челябинск., фура, грузовик, автотрак
Увеличение сбора отразится на ценах техникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минпромторг предлагает повысить с 2018 года утильсбор на импортные тягачи сразу на 40%.

Согласно проекту ведомства, максимально повышается сбор по новым седельным тягачам. Для таких грузовиков массой 12—20 тонн он может вырасти на 40%, до 510 тысяч рублей, массой 20—50 тонн — также на 40%, до 1,01 млн рублей. Рост сбора на самосвалы составит 20%, до 862,5 тысяч рублей, на автобетоносмесители — 20%, до 891 тысяч рублей.

Как сообщает «Ъ», утильсбор — платеж за утилизацию товара, традиционно считается барьером, защищающим автопром РФ от зарубежных конкурентов. Из-за укрепления рубля и снижения пошлин по соглашениям с ВТО прежние ставки уже не задерживают импорт. Источники «Ъ» отмечают, что за индексацией якобы стоит «лобби КамАЗа», который отчаянно стремится удержать долю рынка. При этом крупные игроки в любом случае не намерены отказываться от иностранной техники из-за ее качества.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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