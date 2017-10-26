12:04 26 октября 2017 0

В небе истребители появились вместе с дозаправщиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Более сорока истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ двух авиаполков Центрального военного округа приняли участие в учениях над Приполярным Уралом.

Истребители прикрыли ракетоопасные направления во время учений. Зону патрулирования удалось расширить за счет самолетов-заправщиков Ил-78, пишет Topwar.ru.

Истребительные части ЦВО обороняют административные, промышленные и военные объекты Поволжья, Урала и Западной Сибири. МиГ-31 способен перехватывать и уничтожать цели на малых, средних и больших высотах в любых метеоусловиях.