Злоумышленники хотели взорвать бомбу в одном из торговых центров
В Турции предотвращён теракт в торговом центре. Силовики задержали четырёх подозреваемых — членов запрещённой в РФ организации «Исламское государство».
Задержанные, среди которых две женщины, были пойманы на парковке возле торгового центра Forum Istanbul в районе Стамбула Байрампаша, пишет агентство Nation News. Неизвестно, хотели ли они взорвать именно его, но в их машине было обнаружено взрывное устройство.
Телеканал 360 уточняет, что при захвате боевиков пришлось применить оружие — один из предполагаемых террористов был ранен в ногу и доставлен в больницу. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.