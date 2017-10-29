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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
08:12  29 октября 2017 0

Террористов ИГИЛ взяли на парковке в Стамбуле. Рядом с начинённой взрывчаткой машиной

Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Злоумышленники хотели взорвать бомбу в одном из торговых центровФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Война в Сирии
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В Турции предотвращён теракт в торговом центре. Силовики задержали четырёх подозреваемых — членов запрещённой в РФ организации «Исламское государство».

Задержанные, среди которых две женщины, были пойманы на парковке возле торгового центра Forum Istanbul в районе Стамбула Байрампаша, пишет агентство Nation News. Неизвестно, хотели ли они взорвать именно его, но в их машине было обнаружено взрывное устройство.

Телеканал 360 уточняет, что при захвате боевиков пришлось применить оружие — один из предполагаемых террористов был ранен в ногу и доставлен в больницу. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.

Семен Гринберг
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