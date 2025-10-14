Петербуржцы отравились метанолом, есть погибшая

В Петербурге от отравления метанолом погибла женщина, еще четверо пострадали
От отравления метанолом погиб один человек, еще четыре пострадали
От отравления метанолом погиб один человек, еще четыре пострадали

В Санкт-Петербурге от отравления метанолом погибла женщина. Еще четыре человека пострадали, сообщили в соцсетях.

«Суррогатный спирт добрался до Петербурга. От отравления метанолом погибла женщина, ещё четверо пострадали», — пишет telegram-канал Baza. По данным канала, в Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. У всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью. 

В период с лета 2020 года по осень 25021-го в Екатеринбурге из-за поддельного алкоголя скончались 44 человека. Чкаловский райсуд тогда отправил в колонию семь человек, виновных в массовом отравлении и гибели людей.

