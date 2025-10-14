Добровольцы покинули место поиска пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Волонтеры покинули место поиска пропавшей в Красноярском крае семьи
Волонтеры покинули место поиска пропавшей в Красноярском крае семьи
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» прекратил активные поисковые мероприятия в районе исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе организации, уточнив, что добровольцы покинули место проведения работ.

«Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет. <...> На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб», — заявили в пресс-службе «ЛизаАлерт». Сообщение передает ТАСС.

Ранее в «ЛизаАлерт» сообщили, что с 12 октября к поисковым работам по установлению местонахождения семьи Усольцевых, исчезнувшей вместе с пятилетним ребенком во время туристического маршрута в районе Кутурчинского Белогорья, смогут присоединиться исключительно волонтеры, обладающие специальной альпинистской подготовкой. Это связано с усилением опасности в регионе, передает RT.

Усольцевы, супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина, пропали 28 сентября. Семья отправилась в туристический поход и не вернулась в установленный срок. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них предполагает, что мужчина мог почувствовать недомогание в условиях таежной местности, что препятствовало дальнейшему передвижению, а женщина с ребенком оказались не в состоянии самостоятельно выйти из лесного массива. Установлено, что пунктом назначения для семьи Усольцевых служила локация, известная как «Минская петля», которую они считали своим «местом силы». Подробнее — в материале URA.RU.

