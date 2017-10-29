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29 октября 2017
28 октября 2017
12:33  29 октября 2017 0

Минтранс предлагает сузить дороги, чтобы «успокоить движение»

Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, автомобили, машины, пробка
Рекомендации направлены на снижение аварийностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта России озвучило рекомендации по «успокоению движения» на дорогах. В частности, предлагается сузить проезжую часть в тех местах, где автомобилисты обычно прибавляют скорость.

В документе, который обнародовал «Коммерсант», регионам предлагается использовать опыт Москвы: создать некомфортные для быстрой езды условия, уменьшив ширину проезжей части в местах пешеходных переходов либо же уложить вдоль бордюров брусчатку или булыжник.

Еще одно техническое решение для снижения скорости — «островки» на дорогах, которые водители будут объезжать на более медленной скорости. Клумбы, высокие бордюры или отбойники должны служить дополнительным препятствием для въезда на тротуар.

Как отмечают «Известия», данные рекомендации были разработаны в рамках плана по снижению аварий с участием пешеходов и в соответствии с поручениями вице-премьера Игоря Шувалова.

Виктор Жуков
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