20:37 30 октября 2017 1

Президент призвал не беспокоиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некие силы занимаются сбором биологического материала граждан страны. Эту тему глава государства затронул на заседании Совета по правам человека.

«Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам», — ответил Путин на сообщение о том, что иностранцы фиксируют образы россиян, пришедших на выборы.

Президент призвал относиться к этой ситуации без страха, признав, что граждане являются объектом большого интереса, пишет «Газета.ру».

На этой же встрече Путин отреагировал на уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что его не преследуют по политическим мотивам.