20:20 30 октября 2017 0

Президент встретился с правозащитниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова.

«Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то политическую деятельность? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — заявил глава государства, подчеркнув, что с вопросом по режиссеру на него выходили неоднократно.

По словам Путина, у чиновников нет желания кого-то преследовать, а соблюдать законы должны все граждане страны, пишет «Газета.ру».

«А замдиректора „Эрмитажа“ и замминистра культуры — их тоже всех освобождать теперь?» — заключил президент.

Ранее на совете главе государства был задан вопрос об уголовном деле экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Путин отметил, что эпизод с получением взятки выглядит странным, но предложил не делать выводов до вынесения решения суда.