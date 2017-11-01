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01 ноября 2017
17:15  01 ноября 2017 0

Турчак рассказал подробности по «делу Кашина»

Андрей Турчак заявил, что оправдываться из-за «дела Кашина» не собираетсяФото: пресс-служба ЦИК ЕР

Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил свою версию по делу Кашина. Он сделал это в среду, 1 ноября, на брифинге с представителями СМИ. В ходе разговора с прессой Турчак ответил на вопрос по делу журналиста Олега Кашина, его попросили уточнить заявление, сделанное ранее, о том, что «Олега использовали втемную» против Турчака.

«У вас наверняка такое было в детстве, когда вас обвиняли в том, что вы не совершали. Либо начинать оправдываться, либо игнорировать эти обвинения. Оправдываться я не собираюсь в том, что я не совершал. Следствие ведется», — заявил Турчак.

Он также отметил, что в рамках расследования проводился широкий комплекс следственных мероприятий. «Следствие объективно показало, что в отношении Горбунова [Александра, предприниматель, знакомый Турчака] — это был оговор, а в отношении меня — никоим образом я к этому не причастен. Если я говорю, что это белое — это белое. Если я говорю, что это черное — это черное. Полутонов для меня в таких делах не существует. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда», — резюмировал Турчак.

В ноябре 2010-го в Москве был избит журналист Олег Кашин. Нападению предшествовал конфликт между ним и Турчаком, бывшим тогда губернатором Псковской области, в «Живом Журнале». По информации Кашина, нападавшими были Михаил Кавтаскин и Данила Веселов. Последний указывал на Турчака как на заказчика преступления.

Комментируя «дело Кашина» журналисту «URA.RU» в октябре 2017 года, Турчак заявил: «Я считаю это провокацией».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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