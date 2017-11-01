18:12 01 ноября 2017 0

Спор Андрея Альшевских с депутатами гордумы стал для многих неожиданным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман направил депутату Госдумы Андрею Альшевских письмо с предложением выступить на одном из декабрьских заседаний муниципального парламента. Как сообщает высокопоставленный источник «URA.RU» в городской думе, несмотря на выдержанность и дипломатичность документа, за ним скрывается острый конфликт.

По словам инсайдера, противостояние началось около месяца назад, когда Альшевских направил всем депутатам гордумы письма с предложением обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении муниципалитету финансовых средств на проектирование второй ветки метро.

«В 2016 году мы одобрили его выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы. Встречаясь с нами, Альшевских обещал наладить тесную совместную работу, работать в общих интересах. Но с тех пор он к нам не приходил, не выступал. И вдруг появляется со своим письмом, на которое мы в соответствии с законом о статусе депутата Госдумы РФ обязаны дать ответ. По факту попытался руководить нами», — говорит представитель гордумы.

Источник подчеркнул, что депутаты ведут переговоры с потенциальными инвесторами строительства второй ветки подземки. «Но Альшевских, видимо, об этом не знает. Он не приходит к нам лично, чтобы заинтересовать нас. А занимается лишь личным пиаром. В такой работе я пользы не вижу. Такое взаимодействие нам не нужно. Об этом ему будет сказано во время его декабрьского выступления в рамках информационного часа», — сообщает источник.

Андрей Альшевских в интервью корреспонденту «URA.RU» заявил о готовности выступить в гордуме: «Конечно, приду. Накопилось много проблем, которые надо обсудить». Но он категорически не согласен с выдвинутыми руководством муниципального парламента претензиями. По словам депутата, он готовит для всех заинтересованных лиц отчет о своей работе в Госдуме и озвучит его в декабре в специально арендованном для этого зале.

Федеральный парламентарий отметил, что постоянно получает жалобы от избирателей на бездействие екатеринбургских властей. «Когда я отправляю им запросы, им надо обижаться не на меня, а на себя, что с работой не справляются», — считает Альшевских. В качестве примера активной работы в интересах города депутат привел р лоббирование вопроса о выделении в 2017 году Екатеринбургу федеральных средств на развитие городской среды.

Депутат Госдумы подчеркнул, что для получения федерального софинансирования на строительство второй ветки метро городские власти должны самостоятельно подготовить проектную документацию. Альшевских направлял первому заместителю губернатора Владимиру Тунгусову письмо с предложением выделить Екатеринбургу необходимые на эти цели средства. Но получил ответ о нецелесообразности такого решения. И лишь после этого обратился к городским депутатам.