{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:12  01 ноября 2017 0

У Екатеринбургской гордумы разгорелся конфликт с депутатом Госдумы Альшевских из-за денег

Выборы-2016. Жабриков. Екатеринбург, альшевских андрей
Спор Андрея Альшевских с депутатами гордумы стал для многих неожиданнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман направил депутату Госдумы Андрею Альшевских письмо с предложением выступить на одном из декабрьских заседаний муниципального парламента. Как сообщает высокопоставленный источник «URA.RU» в городской думе, несмотря на выдержанность и дипломатичность документа, за ним скрывается острый конфликт.

По словам инсайдера, противостояние началось около месяца назад, когда Альшевских направил всем депутатам гордумы письма с предложением обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении муниципалитету финансовых средств на проектирование второй ветки метро.

«В 2016 году мы одобрили его выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы. Встречаясь с нами, Альшевских обещал наладить тесную совместную работу, работать в общих интересах. Но с тех пор он к нам не приходил, не выступал. И вдруг появляется со своим письмом, на которое мы в соответствии с законом о статусе депутата Госдумы РФ обязаны дать ответ. По факту попытался руководить нами», — говорит представитель гордумы.

Источник подчеркнул, что депутаты ведут переговоры с потенциальными инвесторами строительства второй ветки подземки. «Но Альшевских, видимо, об этом не знает. Он не приходит к нам лично, чтобы заинтересовать нас. А занимается лишь личным пиаром. В такой работе я пользы не вижу. Такое взаимодействие нам не нужно. Об этом ему будет сказано во время его декабрьского выступления в рамках информационного часа», — сообщает источник.

Андрей Альшевских в интервью корреспонденту «URA.RU» заявил о готовности выступить в гордуме: «Конечно, приду. Накопилось много проблем, которые надо обсудить». Но он категорически не согласен с выдвинутыми руководством муниципального парламента претензиями. По словам депутата, он готовит для всех заинтересованных лиц отчет о своей работе в Госдуме и озвучит его в декабре в специально арендованном для этого зале.

Федеральный парламентарий отметил, что постоянно получает жалобы от избирателей на бездействие екатеринбургских властей. «Когда я отправляю им запросы, им надо обижаться не на меня, а на себя, что с работой не справляются», — считает Альшевских. В качестве примера активной работы в интересах города депутат привел р лоббирование вопроса о выделении в 2017 году Екатеринбургу федеральных средств на развитие городской среды.

Депутат Госдумы подчеркнул, что для получения федерального софинансирования на строительство второй ветки метро городские власти должны самостоятельно подготовить проектную документацию. Альшевских направлял первому заместителю губернатора Владимиру Тунгусову письмо с предложением выделить Екатеринбургу необходимые на эти цели средства. Но получил ответ о нецелесообразности такого решения. И лишь после этого обратился к городским депутатам.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров