В Нижневартовске клиент такси напал на водителя автомобиля, ранив его ножом. Инцидент произошел в районе торгового комплекса «Городок».
Информация о происшествии размещена в паблике «ЧП в Нижневартовске ВКонтакте». Согласно приведенной там информации, после нападения молодой человек выбежал из машины и покинул место ЧП. Раненый водитель бросился догонять парня, призывая на помощь очевидцев, однако вскоре упал. Злоумышленника догнать не удалось. На помощь раненому таксисту подоспела женщина, которая шарфом своего ребенка перевязала рану мужчине. Вскоре на место ЧП прибыла реанимационная бригада, госпитализировавшая пострадавшего в одну из городских больниц.
По словам очевидцев, пассажир такси якобы не захотел рассчитываться за поездку и атаковал водителя. По неофициальным данным молодой человек уже задержан. В пресс-службе городской и региональной полиции оперативно получить комментарий по данному инциденту не удалось.