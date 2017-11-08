США разместили на Аляске 44 ракеты ПРО

02:17 08 ноября 2017 0

Системой ПРО Америка намерена отражать атаки Ирана и КНДР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Агентство противоракетной обороны [MDA] Соединенных Штатов заявило о завершении размещения ракет на Аляске, предназначенных для борьбы с ракетными угрозами. Работы закончились еще в четверг, 2 ноября.

«MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в (пусковую) шахту в противоракетном комплексе в Форте Грили», — приводит РИА «Новости» слова директора MDA генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

По словам офицера, система ПРО была установлена на Аляске для перехвата ракет КНДР и Ирана. По выполнению военной операции Белый дом еще раз обратился к конгрессу с просьбой найти ю.джет для установки еще 20 перехватчиков.