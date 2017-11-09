16:01 09 ноября 2017 0

Власти Когалыма прокомментировали скандал с пенсионеркой-бомжем Фото: Антон Степыгин © URA.RU

В мэрии Когалыма опровергли все слова местной жительницы Лилии Карнауховой, которая обвинила чиновников в мошенничестве и незаконном выселении ее из квартиры. В администрации уверяют, что действовали в рамках закона, сообщили «URA.RU» в пресс-службе властей муниципалитета.

В мэрии рассказали свою версию событий. По данным чиновников, с Лилией Карнауховой был заключен договор коммерческого найма на комнату муниципального жилищного фонда, пока она работала в муниципальном предприятии. После расторжения трудового договора в 2014-м году администрация предложила Карнауховой освободить жилое помещение.

«Администрация города Когалыма была вынуждена обратиться в суд с иском о выселении Карнауховой из незаконно занимаемого жилого помещения. Суд удовлетворил иск Администрации города Когалыма в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу и исполнено судебными приставами-исполнителями после отказа Карнауховой добровольно исполнить решение суда и освободить жилое помещение», — прокомментировали в мэрии, отметив также, что в очереди на получение жилого помещения в администрации города жительница не состояла.

В пресс-службе властей муниципалитета добавили, что Лилия Карнаухова периодически не оплачивала жилищно-коммунальные услуги, из-за чего у нее образовалась задолженность более 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», пенсионерка уверяет, что ей выдали комнату по договору социального найма, а значит, и выселить ее не могли. По ее словам, в суде чиновники предоставили подложный документ о коммерческом найме с поддельной подписью. Лилия Карнаухова пытается через суд опротестовать выселение. Она несколько раз пыталась записаться на прием к главе Когалыма Николаю Пальчикову, от которого хочет потребовать выдать ей официальный документ, подтверждающий, что она — бомж.