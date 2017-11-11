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11 ноября 2017
10 ноября 2017
11:24  11 ноября 2017 0

Вандалы написали оскорбления в адрес Захаровой на памятнике «Алёша» в Болгарии

Надписи появились накануне 6о-летия памятникаFacebook, группа «Областен съвет на БСП Пловдив»

Знаменитый памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив под названием «Алёша» осквернили вандалы. Об этом сообщили в группе «Областен съвет на БСП Пловдив» в Facebook.

На памятнике появились красные изображения свастики и антисемитские лозунги. Также на нем написали оскорбления в адрес, предположительно, официального представителя МИД Марии Захаровой.

МИД Болгарии выпустил заявление, в котором осудил действия вандалов: «Подобные проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной для болгарского общества толерантности и терпимости, а также взятым страной обязательства по линии ЕС и международных организаций, борющихся с расизмом и ксенофобией. Мы надеемся, что компетентные органы раскроют виновных и привлекут их к ответственности».

Акт вандализма был совершен накануне официальных мероприятий к 60-летию памятника. Общественники уже очистили «Алешу», а члены БСП призвали власти охранять памятник, пока же они будут сами нести ночное дежурство.

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Памятник «Алеша» Фото: kinder.mksat.net

Напомним, что в этом году «Алеша» уже подвергался нападению вандалов: в феврале памятник изрисовали нацистскими свастиками.

Ольга Дудорова
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