14:54 14 ноября 2017 0

В перечень «продуктов на миллион» вошли товары первой необходимости Фото: depositphotos.com © URA.RU

Фонд продовольствия «Русь» и сеть магазинов «Пятёрочка» запустили совместный проект по поддержке социально незащищенных слоев населения — «Продукты на миллион». Торговая сеть будет регулярно направлять в фонд продукты питания и товары первой необходимости на сумму один миллион рублей. Первые отгрузки уже прошли в Тюмени и Екатеринбурге, обеспечив продуктами 600 малоимущих семей.

В пилотных регионах — Тюмени и Екатеринбурге — средняя величина прожиточного минимума составляет 10900 рублей и 10183 рубля соответственно. На выделяемый сетью магазинов бюджет в миллион рублей можно приобрести 25 тысяч упаковок макарон или 12 с половиной тысяч бутылок растительного масла. Как правило, в помощи нуждаются пожилые люди и многодетные семьи, отмечают организаторы проекта. Очередная отгрузка «Продуктов на миллион» в Тюмени и Екатеринбурге запланирована на ноябрь. География проекта в скором времени будет расширена.

«Наша задача — искать новые источники привлечения бесплатных или очень дешевых товаров для оказания помощи нуждающимся людям, — комментирует акцию руководитель Фонда продовольствия „Русь“ Виктория Крисько, — „Продукты на миллион“ с „Пятёрочкой“ значимая акция, поскольку речь в данном случае идёт о постоянной социальной поддержке нуждающихся качественными и крайне нужными товарами, которые в силу нехватки средств могут быть недоступны одинокому пожилому человеку или маме, воспитывающей детей без чьей-либо помощи».

По данным Росстата, в 2016 году 13,5% россиян находились за чертой бедности.

Напомним, что благотворительный Фонд продовольствия «Русь» сотрудничает с компанией X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») c 2015 года. В разных регионах России волонтеры фонда ежемесячно проводят продовольственные марафоны «Корзина доброты» по сбору продуктовых пожертвований от покупателей в режиме «не отходя от кассы» или food drive. За два неполных года удалось собрать и раздать нуждающимся 85 тонн еды.