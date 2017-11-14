Райкин призвал властей урезонить Мединского

02:45 14 ноября 2017 0

Худрук «Сатирикона» считает, что проверки в театре — своеобразная месть министра культуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Народный артист России Константин Райкин обвинил министра культуры Владимира Мединского в причинении «злонамеренного вреда государственному театру». По мнению худрука «Сатирикона», череда прокурорских проверок в театре — дело рук главы Минкульта.

«Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский, — приводит Life слова Райкина. — Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде».

Также актер отметил, что причиной недовольства Мединского может быть борьба артиста против «несправедливых решений» Министерства культуры относительно театра. Райкин считает, что действия министра неприемлемы, а его самого пора «урезонить». По словам художественного руководителя «Сатирикона», он уже обратился за помощью к «высоким властным инстанциям».

Проверки в «Сатириконе» стартовали в начале 2017 года. Всего за это время в театр под руководством Константина Райкина прокуратура наведывалась шесть раз. В «Сатириконе» считают, что это связано не только с натянутыми отношениями худрука и министра культуры, но также с запланированной реконструкцией театра, которую из-за постоянных проверок не могут завершить.