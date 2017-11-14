{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
02:45  14 ноября 2017 0

Райкин призвал властей урезонить Мединского

Константин Райкин. Екатеринбург, райкин константин
Худрук «Сатирикона» считает, что проверки в театре — своеобразная месть министра культурыФото: Анна Майорова © URA.RU

Народный артист России Константин Райкин обвинил министра культуры Владимира Мединского в причинении «злонамеренного вреда государственному театру». По мнению худрука «Сатирикона», череда прокурорских проверок в театре — дело рук главы Минкульта.

«Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский, — приводит Life слова Райкина. — Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде».

Также актер отметил, что причиной недовольства Мединского может быть борьба артиста против «несправедливых решений» Министерства культуры относительно театра. Райкин считает, что действия министра неприемлемы, а его самого пора «урезонить». По словам художественного руководителя «Сатирикона», он уже обратился за помощью к «высоким властным инстанциям».

Проверки в «Сатириконе» стартовали в начале 2017 года. Всего за это время в театр под руководством Константина Райкина прокуратура наведывалась шесть раз. В «Сатириконе» считают, что это связано не только с натянутыми отношениями худрука и министра культуры, но также с запланированной реконструкцией театра, которую из-за постоянных проверок не могут завершить.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров