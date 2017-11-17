10:27 17 ноября 2017 1

Юрий Лужков не хотел, чтобы Медведев снова стал президентом Фото: A.Savin /commons.wikimedia.org

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что был отправлен в отставку после того, как отказался поддержать Дмитрия Медведева на выборах президента на второй срок. В своих мемуарах экс-мэр написал, что отказ был связан с тем, что он не считает Медведева «нормальным президентом».

Мемуары Лужкова вышли в свет под названием «Москва и жизнь», пишет РБК. Он написал, что в апреле 2010 года к нему приехал бизнесмен Борис Хаит и попросил поддержать Медведева на выборах. Хаит тогда предупредил, что отказ от поддержки президента приведет к концу политической карьеры Лужкова. При этом экс-мэр подчеркивает, что Медведев решил пойти наперекор договоренностям, что будет главой государства лишь «один срок».

Бывший мэр вспоминает, что через 10 дней после настойчивых просьб о встрече Хаит снова появился в его кабинете. Лужков тогда заявил, что кандидатуру Медведева поддерживать не будет, а также убедит москвичей в том, чтобы они его не поддержали. «В конечном счете я послал его подальше и сказал, что готов ко всему — не хочу терять свой стержень и свою самостоятельность мышления и оценки тех, кто работает во власти», — утверждает Юрий Лужков.

Лужков указывает, что его отставка с поста мэра Москвы напрямую сказана с отказом поддержать Медведева. Все последовавшие «обвинения в задымлении Москвы горящими в Подмосковье торфяниками», «провокационные фильмы» о его семье Лужков счел проявлением мести.

В сентябре возглавлявший тогда администрацию президента Сергей Нарышкин предложил Лужкову написать заявление об увольнении по собственному желанию. «Я сказал Нарышкину, что писать заявление об увольнении по собственному желании не буду, он ответил, что за этим последует мое увольнение», — признался Лужков. По словам экс-градоначальника, он написал заявление, но не об увольнении. «Я написал заявление, что не считаю Медведева нормальным президентом и что все его меры по отношению ко мне демократией не пахнут, а пахнут преследованием за убеждения и несогласием поддержать его кандидатуру. И сказал не расценивать заявление как просьбу об отставке», — рассказал Лужков.

В итоге Лужкова уволили с поста мэра 26 октября 2011 года из-за «запредельной коррупции». Экс-мэр пишет в мемуарах, что также вызвал недовольство Дмитрия Медведева своим заявлением о необходимости прямого выбора глав регионов. Медведев «посоветовал несогласным с ним подавать в отставку», бывший мэр написал заявление, но, как пишет Лужков, президент ее не принял.

Чуть позже Медведев на съезде «Единой России» сам предложил выбрать главой государства Владимира Путина.

Недавно премьер Дмитрий Медведев заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах 2018 года. Как предположил в разговоре с «Национальной службой новостей» политолог Алексей Мухин, колесо Сансары еще не повернулось для Медведева таким образом, чтобы серьезно отвечать на вопрос журналистов о выдвижении на выборы. «В случае, если Владимир Путин не выдвинется, то это вполне реально. А если выдвинется Путин, то я с трудом представляю себе кампанию Дмитрия Медведева. Он, я думаю, тоже с трудом себе это представляет», — отметил эксперт.