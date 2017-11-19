Журналиста РЕН ТВ избили во время съемок сюжета. ВИДЕО

22:41 19 ноября 2017 0

Мария Семеняченко намерена обратиться в полицию Фото: личная страница Марии Семеняченко «ВКонтакте»

Журналист телеканала РЕН ТВ Мария Семеняченко подверглась нападению во время съемок сюжета о пожаре в Московском городском стрелково-спортивном клубе на Поклонной улице. Как сообщается на сайте телеканала, девушку ударил охранник клуба. Нападение было зафиксировано камерой телефона.

Мария вела съемку для программы «Экстренный вызов 112». «Я подошла и спокойно начала спрашивать людей. Там была женщина, которая, возможно, была руководителем этого клуба. Она предложила охраннику выставить меня силой. Он молча схватил, и, не задавая вопросов, начал меня бить», — рассказывает журналистка.

В результате нападения девушка лишилась мобильного телефона — он упал и разбился. Охранника не остановило то, что Мария пригрозила ему уголовным делом за нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей. Семеняченко намерена подать заявление в полицию.