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19 ноября 2017
22:41  19 ноября 2017 0

Журналиста РЕН ТВ избили во время съемок сюжета. ВИДЕО

Мария Семеняченко намерена обратиться в полициюФото: личная страница Марии Семеняченко «ВКонтакте»

Журналист телеканала РЕН ТВ Мария Семеняченко подверглась нападению во время съемок сюжета о пожаре в Московском городском стрелково-спортивном клубе на Поклонной улице. Как сообщается на сайте телеканала, девушку ударил охранник клуба. Нападение было зафиксировано камерой телефона.

Мария вела съемку для программы «Экстренный вызов 112». «Я подошла и спокойно начала спрашивать людей. Там была женщина, которая, возможно, была руководителем этого клуба. Она предложила охраннику выставить меня силой. Он молча схватил, и, не задавая вопросов, начал меня бить», — рассказывает журналистка.

В результате нападения девушка лишилась мобильного телефона — он упал и разбился. Охранника не остановило то, что Мария пригрозила ему уголовным делом за нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей. Семеняченко намерена подать заявление в полицию.

Наталья Володина
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