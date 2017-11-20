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20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
18:53  20 ноября 2017 0

15 пермяков попали в больницу, отравившись салатом «Мимоза»

Некоторые из пострадавших винят в отравлении популярный салатФото: Wikimedia Commons

В Перми 15 человек попали в инфекционные отделения с отравлением. Некоторые из пациентов подозревают, что до больничной койки их довел салат «Мимоза», приобретенный в одной известной торговой сети.

Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на минздрав Пермского края, пострадавшие поступили в больницы 19 ноября с жалобами на тошноту, жидкий стул, высокую температуру и боли в животе. Несколько пациентов связали свое состояние с салатом «Мимоза», который они купили себе на обед в сети магазинов «Семья».

В самой торговой сети журналистам ответили, что не слышали про отравления. Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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