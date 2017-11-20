15 пермяков попали в больницу, отравившись салатом «Мимоза»

Некоторые из пострадавших винят в отравлении популярный салат
В Перми 15 человек попали в инфекционные отделения с отравлением. Некоторые из пациентов подозревают, что до больничной койки их довел салат «Мимоза», приобретенный в одной известной торговой сети.
Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на минздрав Пермского края, пострадавшие поступили в больницы 19 ноября с жалобами на тошноту, жидкий стул, высокую температуру и боли в животе. Несколько пациентов связали свое состояние с салатом «Мимоза», который они купили себе на обед в сети магазинов «Семья».
В самой торговой сети журналистам ответили, что не слышали про отравления. Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.