19:48 21 ноября 2017 0

Президент традиционно пообщается с прессой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-служба Кремля официально объявила о дате пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча с журналистами состоится 14 декабря 2017 года.

Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ уже объявил о начале аккредитации журналистов. Как уточняют Nation News, аккредитоваться могут сотрудники российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД РФ.

Традиционно Владимир Путин на встрече с представителями прессы ответит на вопросы из самых разных регионов страны, а также пообщается с зарубежными корреспондентами. Обычно встреча с президентом РФ длится несколько часов, на ней обсуждаются самые острые и наболевшие вопросы российской и мировой повестки.