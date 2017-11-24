15:47 24 ноября 2017 0

В «Роснефти» не верят в подлинность протоколов допроса Игоря Сечина, которые оказались у СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подлинность протокола допросов главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая накануне была опубликована «Русской службы Би-би-си», вызывает большие сомнения. Об этом заявил официальный представитель компании Михаил Леонтьев.

Леонтьев поставил под сомнение подлинность самих документов, которые были слиты в СМИ. «Его [документа] появление, как с точки зрения фактической, так и с логической, никак этому не соответствует. Поскольку слив такого рода документов из судебного дела является, в общем, преступлением, а защита от фальсификаций нулевая», — отметил пресс-секретарь «Роснефти» в интервью радиостанции Business FM. При этом Леонтьев подчеркнул, что в публикации протоколов следствия нет никакого «журналистского подвига», а есть «свинство сплошное».

Леонтьев также добавил, что вся эта ситуация является «превращением судебной процедуры в цирк».

23 ноября в «Би-би-си» опубликовали копии протоколов трех допросов Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева. На первом допросе, согласно этим документам, Сечин заявил, что больше никто, кроме него, не видел, как Улюкаев вымогал взятку. Это, по словам главы «Роснефти», произошло во время саммита БРИКС на Гоа. Сечин рассказал, что после этой командировки обратился к экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову, а затем они подали заявление в ФСБ.

На втором допросе Сечин якобы рассказывал о том, что Улюкаев после Гоа сам ему позвонил и попросил о встрече. Он воспринял это как «повторное требование взятки». Однако в расшифровке телефонных переговоров в суде было слышно, что глава «Роснефти» сам позвонил министру и предложил ему приехать в офис компании для встречи, где ему и передали деньги вместе с корзиной колбас.

Допрос Игоря Сечина в качестве свидетеля до сих пор не состоялся, хотя повестку ему присылали трижды. В последний раз глава «Роснефти» не пришел в суд в связи с тем, что сопровождал премьера Дмитрия Медведева в поездке по ХМАО.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года и обвинили в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов у «Роснефти» за положительное решение о приватизации «Башнефти». Экс-министр все это время находится под домашним арестом.