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Главные новости Пермского края
17:19  24 ноября 2017 0

Новый аэровокзал в Перми откроют раньше ради федерального министра

Торжественное открытие аэропорта
Максиму Соколову хотят показать новый аэровокзал в ПермиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый терминал международного аэропорта «Пермь» откроют 30 ноября, хотя изначально планировалось, что открытие состоится 1 декабря.

Перенос даты открытия нового терминала связан с визитом в Пермь министра транспорта РФ Максима Соколова, сообщает «Коммерсант-Пермь». Издание отмечает, что в день открытия новый аэровокзал начнет принимать первых пассажиров.

Первые несколько месяцев новый терминал будет обслуживать только внутренние рейсы. Международные вылеты и прилеты будут организованы в старом терминале.

План строительства пермского аэропорта утвержден Главгосэкспертизой России в июле 2015 года. Как ранее писало «URA.RU», общая площадь нового пассажирского терминала составляет 29,7 тыс. кв. м. Трехэтажное здание оснастили пешеходной галерей, имеющей три коридора, ведущих к пяти телетрапам. Галерея прилета международных и внутренних линий расположится на третьем этаже, а зоны вылета — на втором.

Нина Калинина
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