Новый терминал международного аэропорта «Пермь» откроют 30 ноября, хотя изначально планировалось, что открытие состоится 1 декабря.
Перенос даты открытия нового терминала связан с визитом в Пермь министра транспорта РФ Максима Соколова, сообщает «Коммерсант-Пермь». Издание отмечает, что в день открытия новый аэровокзал начнет принимать первых пассажиров.
Первые несколько месяцев новый терминал будет обслуживать только внутренние рейсы. Международные вылеты и прилеты будут организованы в старом терминале.
План строительства пермского аэропорта утвержден Главгосэкспертизой России в июле 2015 года. Как ранее писало «URA.RU», общая площадь нового пассажирского терминала составляет 29,7 тыс. кв. м. Трехэтажное здание оснастили пешеходной галерей, имеющей три коридора, ведущих к пяти телетрапам. Галерея прилета международных и внутренних линий расположится на третьем этаже, а зоны вылета — на втором.