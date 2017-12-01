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01 декабря 2017
Главные новости 
14:10  01 декабря 2017 0

Модель из Тюмени первой примерила новую олимпийскую форму. ФОТО

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Зимние Олимпийские игры пройдут в СеулеФото: pixabay.com © URA.RU

В Москве модель из Тюмени представила новую форму для российской сборной. Девушке всего 17 лет, но она уже пять лет работает моделью и принимает участие в показах мировых брендов.

Анастасии очень понравились вещи, она рассказала, что все они удобные и комфортные. «Хочу скорее увидеть в этой форме наших спортсменов в Корее! Держу за них кулачки!» — приводит слова девушки портал 72.ru.

Пока неизвестно, появится ли коллекция в свободной продаже. Ранее олимпийскую сборную одевал бренд Bosco, однако на этот год контракт с ними не продлили.

Напомним, новую коллекцию презентовал бренд Zasport, которым руководит дочь генерал-майора ФСБ и президента спортивного клуба «Динамо» Анастасия Задорина.

Новое детище спортивных дизайнеров вызвало шквал критики в соцсетях. Так, пользователи Twitter считают, что в таких вещах стыдно появляться даже на районных соревнованиях. «Для спартакиады в Пензе сгодится… Такое убожество!.. Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?» — возмущаются пользователи Twitter.

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ФОТО: «Твиттер», Olympic Russia, скрин

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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