14:10 01 декабря 2017 0

Зимние Олимпийские игры пройдут в Сеуле Фото: pixabay.com © URA.RU

В Москве модель из Тюмени представила новую форму для российской сборной. Девушке всего 17 лет, но она уже пять лет работает моделью и принимает участие в показах мировых брендов.

Анастасии очень понравились вещи, она рассказала, что все они удобные и комфортные. «Хочу скорее увидеть в этой форме наших спортсменов в Корее! Держу за них кулачки!» — приводит слова девушки портал 72.ru.

Пока неизвестно, появится ли коллекция в свободной продаже. Ранее олимпийскую сборную одевал бренд Bosco, однако на этот год контракт с ними не продлили.

Напомним, новую коллекцию презентовал бренд Zasport, которым руководит дочь генерал-майора ФСБ и президента спортивного клуба «Динамо» Анастасия Задорина.

Новое детище спортивных дизайнеров вызвало шквал критики в соцсетях. Так, пользователи Twitter считают, что в таких вещах стыдно появляться даже на районных соревнованиях. «Для спартакиады в Пензе сгодится… Такое убожество!.. Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?» — возмущаются пользователи Twitter.