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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:58  03 декабря 2017 0

«Мы категорически против». В России отреагировали на черноморские учения США и Украины

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Клинцевич раскритиковал действия ВашингтонаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Совместная тренировка украинского флота и эсминца США в Черном море является провокацией, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. По словам сенатора, эти учения нарушают «все мыслимые и немыслимые» договоренности с США.

«Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США», — цитирует Клинцевича RT.

По мнению парламентария, произошедшие маневры являются провокацией, так как Вашингтон берет себе в партнеры «безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны».

По словам Клинцевича, подобные военные «игры» будут иметь очень серьезные последствия для Украины и США.

Как ранее писало «URA.RU», американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Черное море.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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