Совместная тренировка украинского флота и эсминца США в Черном море является провокацией, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. По словам сенатора, эти учения нарушают «все мыслимые и немыслимые» договоренности с США.
«Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США», — цитирует Клинцевича RT.
По мнению парламентария, произошедшие маневры являются провокацией, так как Вашингтон берет себе в партнеры «безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны».
По словам Клинцевича, подобные военные «игры» будут иметь очень серьезные последствия для Украины и США.
Как ранее писало «URA.RU», американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Черное море.