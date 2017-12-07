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Главные новости Пермского края
10:12  07 декабря 2017 0

В Прикамье заведующие детсадов ответят за голодных детей

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, детский сад, стол, лего, игра, дети
В пяти садиках Краснокамска дети недоедалиФото: Илья Московец © URA.RU

Министерство образования Пермского края возмутилось тем, что в некоторых детсадах воспитанников ограничили в еде. Виновных обещают наказать.

Краевой Минобр намерен провести проверку после сообщения прокуратуры о том, что в пяти детских садах Краснокамска рацион воспитанников не соответствовал заявленному меню. Дети не получали положенной им еды. «Министерство считает недопустимой ситуацию, которую вскрыли проверки надзорных органов. Управлению системой образования администрации Краснокамского муниципального района в начале учебного года давались рекомендации по организации контроля за питанием детей, с привлечением родителей и общественников. Инициировано служебное расследование. Заведующие дошкольных учреждений, в которых выявлены нарушения, понесут дисциплинарное наказание», — прокомментировали «URA.RU» в ведомстве.

Напомним, после прокурорской проверки в садиках Краснокамска выяснилось, что в пяти учреждениях детям сокращали количество приемов пищи и уменьшали количество порций. Вместо положенных 4-5 раз воспитанников кормили три раза. Также в меню не было напитков, содержащих витамины.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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