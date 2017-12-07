Пермячку раскритиковали за домашнего львенка. «Вырастет и сожрет!» ФОТО

В Перми девушка завела себе домашнего львенка. Снимок с необычным питомцем активно обсуждают в городских соцсетях. Пользователи пришли в ужас, предположив, что произойдет, когда животное подрастет.
«У жительницы Перми появился домашний львенок Симба. Смотрите, какое чудо», — написал анонимный пользователь. В комментариях начали шутить по поводу необычного питомца. «Не накормишь вовремя — сожрет еще», — пошутил один из пермяков. Другой вспомнил печальный опыт семьи Берберовых, сына которых убил домашний лев. Нашлись и те, кто усомнился в законности содержания дикого животного в квартире. Некоторые при этом предположили, что снимок девушки со львенком — результат фотошопа.
В Россельхознадзоре по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» сообщили, что их ветеринарной службе запрос на досмотр экзотических животных не поступал. А в Пермском зоопарке отметили, что это точно не их питомец. «У нас львы уже взрослые, детенышей нет», — пояснила ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина.