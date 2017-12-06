В Киеве силовики попытались взять штурмом палаточный лагерь сторонников опального политика Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады. Как рассказал сам экс-глава Одесской области на своей странице в Facebook, правоохранители собирались захватить его, но перепутали палатки.
«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — цитирует Саакашвили «Федеральное агентство новостей». Сообщается, что нападение на лагерь случилось около шести утра.
РИА «Новости» пишет, что на данный момент в палаточном лагере находится несколько сотен человек, в том числе депутаты Рады от фракции «Самопомощь» Егор Соболев и Семен Семенченко. У митингующих много щитов, отобранных у силовиков, активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки и кирпичи. Интересно, что самого Саакашвили в лагере не видно, но протестующие утверждают, что он находится у себя в палатке.
Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники опального политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента Украины Петра Порошенко. В связи с действиями сторонников Саакашвили прокуратура Киева возбудила уголовное дело, пишет «Национальная служба новостей».